Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО учредили военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия— Юнармия»

05.04.2019 17:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО учредили военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия— Юнармия»

В неподконтрольном Украине Донецке сегодня создали так называемую общественную организацию «Военно-патриотическое движение „Молодая Гвардия — Юнармия“». Об этом сообщили подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.
Как сообщили в ОРДО,, присоединиться к движению могут жители ОРДО от 8 до 35 лет. Для участников будут организованы «занятия по военно-прикладным видам спорта, планируется проведение туристических и краеведческих слетов, спортивных соревнований, экскурсий, поисковая и волонтерская работа».



Теги: Донецк, Донбасс, движение, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх