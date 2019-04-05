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Взойдет Белая Луна: знаменитый астролог поделился резонансными пророчествами о войне на Донбассе

05.04.2019 07:29
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Взойдет Белая Луна: знаменитый астролог поделился резонансными пророчествами о войне на Донбассе

Один из самых известных украинских астрологов Влад Росс прямо заявляет о торм, что Украина стоит на пороге больших перемен.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, когда следует ждать завершения вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом передает "Главред".

По мнению Росса, уже в ближайшие годы на востоке Украины следует ожидать появления миротворческого контингента. И хотя активная фаза обсуждения ввода "голубых касок" в зону АТО – ООС сошла на нет, это еще не означает, что мировое сообщество попрощалось с данной идеей – о ней обязательно вспомнят и реализуют, считает астролог. И даже указывает более или менее конкретные сроки: середина или конец 2020 года. Вскоре после этого наступит и долгожданный мир. "В 2021 году вряд ли в Украине еще будет продолжаться война. Именно в это время будет цикл Белой Луны. Белая Луна – это очень благостная планета в астрологии. Она – признак того, что наконец должен воссиять разум", - рассказал астролог.



Теги: Украина, Донбасс, война, астрология, астрологический прогноз, АТО, миротворцы, ООС
 
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