Блокпосты ОРДО: на «Новотроицком» и «Еленовке» аншлаг, очереди огромные

06.04.2019 11:38

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ пунктах пропуска в Донецкой области огромные очереди собрались на Мариупольском направлении, так как закрыты КПВВ на «Гнутово» и «Марьинке».

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, передает donpress.com.

Так, в Еленовке на Мариупольском направлении с утра собрались огромные очереди, туда съезжаются люди со всех направлений, движение медленное:

«В Донецк, на Новотроицком — аншлаг. Много ночующих, очередь до моста».

«На выезд из Донецка на Еленовке обычная-дальше церкви, льгота-меньше, движение медленное, суперльгота гоняет и перевозчики стоят впереди пустые в льготе»

«Гнутово закрыто. Марьинка закрыто. Все на Еленовке. Аншлаг»

По словам очевидцев, конца очереди не видно:

«Новотроицкое на Донецк прошли очень быстро. Военные аж бегают. Еленовка на Донецк очередь обычная заканчивается на мосту, льготная -на сигаретах. Глухо стоим, спим»

«Еленовка в Украину — Огромная. Ушла за церковь я думаю. За церковью заканчивается. Мы стоим перед поворотом и конца не видно»

«Очередь с начала Еленовки»

В то же время, на Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил люди собрались в огромную очередь в надежде на то, что украинская сторона откроет КПВВ:

«Стоим, ничего не работает»

«Звонил перевоз, отменил поездку. Сказал, до понед будет закрыто».

Мама под Украиной, возвращаются домой, только что сказали закрыт будет»

«Знакомый перевозчик позвонил, сказал в Еленовке очередь уже от знака, половина не проедет сегодня, останутся на ночь»

«Марьинка закрыта («