Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов

06.04.2019 08:32

С начала этого года полиция Донетчины зарегистрировала 513 случае мошенничества. Очень часто преступники действуют с временно неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) или из-за границы. Несмотря на это, полицейские привлекли к ответственности каждого пятого мошенника. Правоохранители рассказали о том, как не попасть на удочку аферистов и уберечь свои средства. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, пишут Донецкие новости.

«Анализ зарегистрированных преступлений свидетельствует, что чаще всего мошенники похищают средства с банковских счетов. Из общего количества зарегистрированных мошенничеств таких случаев – 184», – говорится в сообщении.

В полиции рассказали о наиболее распространенных схемах обмана.

Кража средств с помощью изготовления дубликата SIM-карты. Сначала вор блокирует сим-карту жертвы. В зависимости от того, какому мобильному оператору принадлежит сим-карта, ему нужно знать ответы на вопросы оператора службы мобильной связи, которые он задаст для проверки обладателя карточки.

Это могут быть 5 последних номеров телефонов, с которыми вы общались, абоненты, с которыми связываетесь чаще всего, когда последний раз пополняли счет и сколько денег на балансе. Другие операторы спрашивают 2 номера, с которым абонент общается чаще всего. Поэтому мошенники готовятся заранее.

Способы выведать эту информацию у клиента разные. Преступники могут сами звонить жертве под любыми предлогами. Так что, если вас за короткое время атакуют звонками незнакомцы – будьте бдительны, это, скорее всего, ловушка мошенников.

В другом случае злоумышленники находят в соцсетях объявления о сборе средств, например, на лечение ребенка. Под видом благотворительного фонда звонят по указанному номеру и в разговоре выманивают номера других членов семьи.

Сигналом об опасности может быть и внезапное поступление денег на мобильный счет. Преступники на небольшую сумму пополняют мобильный счет, а затем звонят от имени мобильного оператора, сообщают, что счет был пополнен случайно, и просят назвать сумму на балансе.

Далее мошенник под видом владельца блокированной «симки» получает в салоне мобильной связи ее дубликат или, приобретя «чистый» стартовый пакет, «привязывает» к нему номер жертвы и получает в свое распоряжение контроль над всеми финансовыми операциями.

Продолжением первой схемы становится похищение денег с помощью мобильных приложений операторов связи.

Задача мошенника – получить от жертвы код из СМС-сообщения, который приходит в момент регистрации в приложении. Именно таким образом в прошлом году преступник похитил со счета жителя Донетчины около 100 тыс. грн.

Мужчине позвонил незнакомец, который придумал целую историю. Мол, его ребенок потерял телефон, а при восстановлении сим-карты ошиблись в последней цифре. И вот якобы код восстановления поступил на его телефон.

Пострадавший назвал код, не подозревая, что этим подтвердил регистрацию в программе интернет-помощника мобильного оператора. Аферисты получили доступ ко всем данным: контактам, журналу звонков, мобильному счету. Далее преступники устанавливают переадресацию на свой номер, и теперь все коды и пароли поступают им, а не жертве. Так как банковская система распознает их как клиента, мошенники через веб-банкинг свободно перечисляют средства со счетов жертвы.

При этом злоумышленники могут находиться где угодно, и отследить их и задокументировать преступление – очень сложно. Новым является использование мошенниками IP-телефонии, которая позволяет орудовать с любой точки мира. Но в значительном количестве случаев аферисты действуют с неподконтрольной украинским властям территории, а именно – из мест лишения свободы.

«Переведите деньги на мой финансовый номер» – мошенничество с использованием фишинговых сайтов. Преступники создают в интернете фейковые сайты по продаже товаров или услуг – обычно с большими скидками, выгодными акциями. Покупателям вместо банковской карты предлагают перечислить деньги на мобильный «финансовый номер».

Доверчивые клиенты пересылают средства, не догадываясь, что это обычный номер, который является «перевалочным пунктом» мошенников. Далее злоумышленники выводят деньги через официальные сайты на другие счета и снимают с банкоматов.

Еще одна схема – бонусы. Полицейские Покровска задержали афериста с уникальным актерским талантом. Чтобы получить средства на очередную дозу, наркозависимый мужчина умело «втирался» в доверие к гражданам, разыгрывая роль их приятеля.

Подозреваемый звонил на первый попавшийся номер, а дальше шел примерно такой диалог:

«Алло, привет! Узнал? Это я, ну, тот друг твой»

«Саша, это ты? А что случилось?»

«Да вот, заболел, онкология, надо делать операцию, а денег не хватает. Дашь? Сколько сможешь, хоть три "косаря". Я отдам, вот только немного на ноги встану».

Каждый раз злоумышленник придумывал новые душещипательные истории. При этом тщательно подбирал слова и интонации, так что жертвы до последнего были уверены, что это их приятель. Ранее судимый за мошенничество мужчина причастен к серии подобных эпизодов. Пострадавшие перечисляли ему от 3 до 13 тыс. грн.

В полиции рассказали, как можно уберечься от действий мошенников:

1. Не передавать третьим лицам информацию относительно вашего мобильного номера, которая может быть использована мошенниками для получения доступа к SIM-карте:

кодовое слово (пароль, если он был установлен);

PUK-код;

серийный номер SIM-карты;

номера телефонов абонентов, с которыми вы общаетесь;

SMS-коды, которые поступают на ваш номер.

2. «Привязать» свой телефонный номер к паспорту или перейти на контракт.

Мобильный оператор «Водафон» предоставляет услугу персонификации абонента. В этом случае, как и при переходе на контракт, все действия, в частности получение дубликата сим-карты, будут осуществляться исключительно при условии личного обращения абонента и предоставления паспорта. Это не очень удобно, но закроет мошенникам доступ к вашим счетам.

В мобильном приложении «Мой Киевстар» можно установить запрет на перевыпуск сим-карты.

В «Лайфселл» – из информационно-консультационного центра по номеру 5433 или в центре обслуживания абонентов вашего города можно установить «секретное слово», без которого любые действия с сим-картой будут запрещены.

3. Не сообщать незнакомцам данные банковской карты:

СVV-код;

ПИН-код;

срок действия карты;

одноразовые коды, даже присланные вашим банком.

4. Проверять фишинговые (фальшивые) сайты. Перепроверить информацию можно:

на сервисе киберполиции Украины STOP FRAUD;

в «черном списке» сайтов-мошенников на ресурсе https://ema.com.ua. Сюда попадают фейковые сайты, обнаруженные специалистами EMA, службой безопасности банков и рядовыми пользователями.