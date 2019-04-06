На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец

06.04.2019 13:21

В пятницу, 5 апреля, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, применил 10 раз вооружение, запрещенное Минского договоренностями, и потратили 59 мин калибром 120 и 82 мм.

Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 12 раз обстрелял наших защитников:

трижды, из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия – вблизи поселка Пески;

дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка;

дважды, из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-2, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь;

из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское;

из минометов 120-го калибра – возле села ВОДЯНОЕ;

дважды, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия – в районе населенного пункта Новотроицкое;

из снайперского оружия – около города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов:

из минометов калибром 120 и 82 мм – вблизи поселка городского типа зайцев;

из минометов калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новоалександровка;

из минометов калибром 120 мм – в районе населенного пункта Новолуганское;

из минометов 82-го калибра – у поселка Золотое-4;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка городского типа Южное.

Вследствие обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов.

Также уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз – и вооружения, запрещенного минского договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – дважды:

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Широкино;

из станковых противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия – вблизи села Старогнатовка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляны из минометов калибра 120 мм с расходом 20 мин позиции наших войск вблизи поселка городского типа зайцев.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На все обстрелы противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются.