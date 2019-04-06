Пушилин объяснил коррупцию в «ДНР» «доверчивостью» убитого Захарченко

06.04.2019 11:21

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что его убитый экс-главарь «республики» Александр Захарченко якобы, слишком доверял людям из близкого окружения.

Об этом он сообщил в интервью российским СМИ, передает donpress.com.

Отвечая на вопрос, знал ли Захарченко о коррупции экс- «министра доходов и сборов» Александра Тимофеева «Ташкента», Пушилин ответил:

."К сожалению, он не первый, кто слишком положился на близких ему лично людей из своего окружения».

При этом Пушилин добавил, что из любого, «самого горького опыта» нужно делать выводы и не повторять ошибок.