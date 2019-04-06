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РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе
В ходе смертоносных обстрелов на оккупированном Донбассе армия Российской Федерации за сутки потратила 59 мин калибров 120 и 82 мм.
За прошедшие сутки, 5 апреля, оккупанты РФ совершили 17 обстрелов с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, передает "Диалог.UA".
Зафиксировано, что боевики "Л/ДНР" обстреляли украинских защитников в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Павлополь, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Марьинка, Зайцево, Новоалександровка, Новолуганское, Золотое-4, Южное. Известно, что враг обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, применял снайперов. Вследствие обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий ВСУ погиб, двое получили ранения. "На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив четырех оккупантов. Также уничтожена одна единица военной техники российско-оккупационных войск", - указали в штабе ООС.
Теги: Донбасс, снайпер, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, военная техника, ООС
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