"Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина

06.04.2019 19:10

Власти Российской Федерации могут раздать российские паспорта жителям "Л/ДНР", оправдывая свои действия тем, что ОРДЛО не голосовали на выборах в Украине. Известный российский журналист Алексей Венедиктов спрогнозировал дальнейшие действия властей Российской Федерации в отношении террористических "Л/ДНР", передает "Диалог.UA". Соответствующий комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

Венедиктов подчеркнул, что, по логике Кремля, Киев якобы отказал жителям ОРДЛО в гражданстве, когда не предоставил возможность оккупированному Донбассу проголосовать на выборах президента Украины. "Теперь Россия, с точки зрения ее властей, сможет раздавать свои паспорта в "ДНР" и "ЛНР"с легким сердцем", - полагает журналист.