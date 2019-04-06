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В центре Мариуполя мужчина украл забор
06.04.2019 09:24
В Мариуполе полиция задержала мужчину, который похитил в центре города забор. Об этом сообщает mrpl.city.
Так, сегодня днем правоохранители заметили на улице Котляревского молодого человека, который нес в руках секции металлического забора. Увидев полицейский автомобиль, мужчина развернулся и пошел в обратном направлении.
Сотрудники полиции остановили 29-летнего мариупольца. Мужчина растерялся и не смог объяснить откуда у него оказались металлические секции.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место вызвали следователей Центрального отделения полиции.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, забор, воровство
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