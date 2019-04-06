В Горловке «власти ДНР» запретили сотрудникам ГБ № 2 разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

06.04.2019 15:01

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке запретили сотрудникам городской больницы № 2 разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«3 апреля сотрудники больницы № 2 в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо‑востоку от Донецка) отказались сообщить информацию, связанную с жертвами среди гражданского населения, сославшись на распоряжения от тех, кому принадлежит фактический контроль».