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Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали «выдумкой» взятие в плен бойцами ВСУ члена НВФ

06.04.2019 10:42
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В ОРДО назвали «выдумкой» взятие в плен бойцами ВСУ члена НВФ

Заявление ВСУ о взятии в плен члена НВФ якобы является «очередной выдумкой украинского командования». Об этом заявили в так называемом «управлении Народной милиции ДНР», пишет ДонПресс.
Напомним, сего пресс-центр Операции объединенных сил Украины сообщил, что при попытке «разведывательной группы ДНР» выйти к позициям украинских силовиков на Донецком направлении в плен был взят член НВФ. В ОРДО заявили:
«Это очередная выдумка украинского командования. Фейковыми заявлениями пытаются показать населению и СМИ профессионализм своих военных, поднять моральный дух среди военнослужащих. Еще одна цель таких заявлений — хоть немного поднять рейтинг президента Порошенко перед вторым туром выборов. Отсюда же периодические заявления со стороны Киева о взятии то Горловки, то заходе в Донецк».



Теги: Донбасс, плен, ВСУ, ОРДО, НВФ
 
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