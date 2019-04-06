Последние новости раздела
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
- В ОРДО показали, как содержат пленных украинцев07:55
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве22:31
- На Донбассе активизировались снайперы оккупантов: ранены двое бойцов ВСУ22:11
- "Мы в отчаянии", - житель Горловки поделился новыми кадрами, снятыми с риском для жизни в оккупации. ВИДЕО21:49
- КПВВ «Марьинка» попал под под обстрел: ранен пограничник, приостановлен пропуск граждан20:21
- «Нищета и отчаяние»: горловчанин показал, как выглядят центральные улицы города20:04
- Шокирующее "достижение" боевиков "ДНР": фото Иловайска через пять лет после прихода "р***кого мира"19:47
- В ОРДО учредили военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия— Юнармия»17:41
В ОРДО показали, как содержат пленных украинцев
06.04.2019 07:55
Координатор ОБСЕ гуманитарной подгруппы Тони Фриш посетил украинских пленных в СИЗО неподконтрольного Донецка. Об этом пишет Depo.Донбас.
В своем заявлении Фриш подчеркнул, что пленные украинцы должны общаться со своими родственниками.
«Заявление мое носит личный характер. Я знаю, что такое семья, и я настаиваю, чтобы все удерживаемые лица имели возможность общаться со своими семьями и родственниками, имели возможность вести переписку», — заявил Фриш
Теги: Донбасс, украинец, пленные, ОРДО
Читайте также:
- Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные
- В 2018 году Турцию посетило рекордное количество украинцев
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО
- Предупредите украинцев! В Донецке боевики открывают «охоту»
- "Власти ДНР" обвинили Киев в затягивании вопроса обмена пленными
- Савченко предложила, чтобы переговоры об освобождении пленных вели Марина Порошенко и Оксана Марченко
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
- В ОРДО показали, как содержат пленных украинцев07:55
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве22:31
- На Донбассе активизировались снайперы оккупантов: ранены двое бойцов ВСУ22:11
- "Мы в отчаянии", - житель Горловки поделился новыми кадрами, снятыми с риском для жизни в оккупации. ВИДЕО21:49
- В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь21:10
- КПВВ «Марьинка» попал под под обстрел: ранен пограничник, приостановлен пропуск граждан20:21
- «Нищета и отчаяние»: горловчанин показал, как выглядят центральные улицы города20:04
- Шокирующее "достижение" боевиков "ДНР": фото Иловайска через пять лет после прихода "р***кого мира"19:47
- В ОРДО учредили военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия— Юнармия»17:41
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
- В ОРДО показали, как содержат пленных украинцев07:55
- Так и не дождался сына из плена: умер Леонид Драч – отец одного из моряков, захваченных россиянами07:30
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве22:31
- На Донбассе активизировались снайперы оккупантов: ранены двое бойцов ВСУ22:11
- "Мы в отчаянии", - житель Горловки поделился новыми кадрами, снятыми с риском для жизни в оккупации. ВИДЕО21:49
- Уже продаются билеты на дебаты Порошенко и Зеленского21:27
- В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь21:10
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- КПВВ «Марьинка» попал под под обстрел: ранен пограничник, приостановлен пропуск граждан20:21
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз