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Архив - Донецкая область

В ОРДО «за утрату доверия» лишили полномочий «депутата ДНР»

06.04.2019 19:42
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В ОРДО «за утрату доверия» лишили полномочий «депутата ДНР»

В неподконтрольном Украине Донецке так называемый «народный совет ДНР» «досрочно прекратил депутатские полномочий парламентария от фракции «Свободный Донбасс» Сергея Сверчкова. Соответствующую информацию сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.
По информации, Сверчков лишен полномочий «депутата» «в связи с утратой доверия». Также, в ОРДо уточнили что ранее Сверчков был задержан «по подозрению в коррупционной деятельности». При этом не указано, в чем конкретно выражалась эта «деятельность».



Теги: Донбасс, депутат, ДНР, ОРДО
 
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