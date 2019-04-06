Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Вооруженные боевики «ДНР» не пропустили наблюдателей СММ ОБСЕ в Докучаевск

06.04.2019 14:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вооруженные боевики «ДНР» не пропустили наблюдателей СММ ОБСЕ в Докучаевск

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты не пропустили наблюдателей СММ ОБСЕ во временно оккупированный Докучаевск, перегородив им дорогу мини-фургоном.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Мини-фургон и стоявшие возле него пятеро членов вооруженных формирований заблокировали дорогу к северу от н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго‑западу от Донецка), тем самым не разрешив патрулю Миссии проследовать далее. Один из них заявил, что наблюдатели не могут проследовать далее из-за «проведения оперативных действий» в данном районе».



Теги: Донбасс, Докучаевск, запрет, дорога, ОБСЕ, ДНР, боевики, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх