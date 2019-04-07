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Беспилотник ОБСЕ снова «ГЛУШИЛИ» над Донбассом
07.04.2019 14:13
Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ дальнего радиуса действия претерпел глушение 4 апреля над неподконтрльной территорией Донбасса.
Об этом сообщается в отчете миссии.
«4 апреля, пролетая над подконтрольными правительству районами к северу от Донецкой области, БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно потерял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения», - говорится в отчете.
В ОБСЕ отметили, что глушение сигнала могло осуществляться из любого района в радиусе нескольких километров от местоположения беспилотника.
Теги: Донбасс, Донецкая область, GPS, потеря, ОБСЕ, беспилотник, сигнал
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