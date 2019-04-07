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Архив - Донецкая область

Беспилотник ОБСЕ снова «ГЛУШИЛИ» над Донбассом

07.04.2019 14:13
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Беспилотник ОБСЕ снова «ГЛУШИЛИ» над Донбассом

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ дальнего радиуса действия претерпел глушение 4 апреля над неподконтрльной территорией Донбасса.

Об этом сообщается в отчете миссии.

«4 апреля, пролетая над подконтрольными правительству районами к северу от Донецкой области, БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно потерял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения», - говорится в отчете.

В ОБСЕ отметили, что глушение сигнала могло осуществляться из любого района в радиусе нескольких километров от местоположения беспилотника.



Теги: Донбасс, Донецкая область, GPS, потеря, ОБСЕ, беспилотник, сигнал
 
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