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Как ночуют на КПП «ДНР» те, кто не успел проехать
На линии разграничения на Донбассе сейчас закрыты два КПВВ: «Гнутово» на плановую реконструкцию, «Марьинка» из-за обстрела дорожного коридора. Из-за этого на КПВВ «Новотроицкое» со стороны КПП «Еленовка» (контролируется «ДНР») образовываются большие очереди. Люди не успевают пересечь линию разграничения и остаются ночевать в поселке Еленовка.
Так, 6 апреля по данным пользователей соцсетей, КПП «Еленовка» не смогли проехать 70 автомобилей с мирными жителями, передает dnews.dn.ua.
«70 машин не проехало через Еленовку», – пишет очевидец «Сайгон».
Представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» запрещают оставаться на ночевку в машинах на обочине и на дороге. Людям приходится проситься во дворы к местным жителям, чтобы успеть утром занять очередь.
В социальных сетях пользователи обсуждают особенности ночевки в районе КПП.
«Скажите, можно ли ночевать на Еленовке на блокпосту», – задает вопрос Наталья.
Ей отвечают:
Ольга: «Они всех разгоняют. Только у кого-то во дворах»;
Натали: «Придется заехать/попроситься во двор к кому-нибудь. В прошлом году стоило 50 рублей (в машине), 100 руб. (41 грн. по курсу местного банка на 7.04.2019) лежанка не первой свежести. А к половине третьего ночи уже была очередь из "продавцов" (очереди –– прим.)».
Также пользователи отмечают, что очередь проезда не сохраняется.
«Все кто не проехал –очередь сохраняется? Или утром заново кто как станет», – интересуется Александр.
Ольга: «Ничего не сохраняется. Кто первый – того и тапки»;
Stanislav: «Наивный вы»;
Александр: «Капец, и во сколько же можно начинать?»;
Андрей: «5:00, но там уже будут дежурные на месте»
Александр: «Можно и раньше, но могут комендатуру вызвать. Приедут и соберут пошлину за нарушение режима. В середине марта такое было. Не дорого, но все же...».
Как сообщалось ранее, при пересечении линии разграничения проход украинского КПВВ «Новотроицкое» занимает 10-20 минут, а контрольно-пропускного пункта «ДНР» в Еленовке – 3 часа. Причем, на КПП «ДНР» приходится проходить досмотр трех «структур», больше всего времени занимают проверки представителями «министерства госбезопасности» («МГБ»).
Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности». При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».
Напомним, что КПВВ «Гнутово» закрыто на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора «Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь» не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля.
Кроме того, вчера по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средствчерез КПВВ «Марьинка». Это связано с обстрелом НВФ дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно.
Теги: Донбасс, бизнес, коррупция, транспорт, Еленовка, ДНР, Пушилин, соцсети, КПВВ, очереди, МГБ
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