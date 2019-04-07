Оккупант готовит взрывную провокацию в Донецке: "Все только начинается"

07.04.2019 12:08

Сегодня в оккупированном Донецке состоится организованный Москвой автопробег, который может очень плохо закончиться. Готовится провокация.

Слухами об автопробеге поделился в Twitter донецкий блогер, известный под ником "1й АНТИреспубликанский", передает "Диалог.UA".

Сегодня, 7 апреля, в оккупированном Донецке состоится организованный боевиками автопробег по случаю создания террористической "ДНР". Стартует он в 11:00. Проедутся поклонники "русского мира" по улице Артема, Киевскому проспекту и Путиловскому мосту. "Все только начинается", - таким символическим девизом анонсировали автопробег оккупанты.

"1й АНТИреспубликанский" предостерегает, что мероприятие может закончиться весьма плачевно. Об этом "гудит" весь Донецк. "Есть СЛУШОК, что во время автопробега будет "показательный" подрыв одной или двух машин, чтобы обвинить укроДРГ в теракте и создать яркую картинку для роспропага***нов", - рассказал блогер.