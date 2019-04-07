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Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе
07.04.2019 11:11
В сети показали фото могилы ликвидированного на Донбассе боевика российских оккупационных войск Паршина Виктора по кличке "Танкист".
Об этом сообщает блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter, передает apostrophe.ua.
"Дополнение: правильное отчество Александрович, похоронен в Горловке", - написал он и опубликовал снимок с места захоронения боевика, которого ликвидировал снайпер 4 апреля.
Напомним, Паршин приехал "защищать" территорию Донбасса из российского города Сургут. Информация о боевике опубликована в базе данных сайта "Миротворец". Там указано, что по профессии погибший - товарный оператор в ООО "Сургут перевалка". Также известно, что "Танкист" родился в 1981 году.
Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, боевик, фото, снайпер, могила, соцсети
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