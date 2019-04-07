- ВСУ под огнем артиллерии РФ понесли потери и моментально "наказали" врага - на фронте стало очень "горячо"09:52
- Ситуация на КПВВ Украины: на КПВВ «Новотроицкое» очередь09:28
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения 08:50
- В сети опубликовали свежее фото «Донбасс Арены» 08:11
- Обострение на Донбассе: потери понесли и ВСУ, и боевики07:29
- Обстрелы на Донбассе: боевики снова применили тяжелые вооружения22:31
- В ОРДО «за утрату доверия» лишили полномочий «депутата ДНР»19:42
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина19:10
- Подразделение ВСУ уничтожило еще одну позицию НВФ. ВИДЕО17:17
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты16:52
Ситуация на КПВВ Украины: на КПВВ «Новотроицкое» очередь
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через линию соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил по сравнению с предыдущим днем характеризовался определенным уменьшением.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
В общем через контрольные пункты въезда-выезда последовало 27,6 тысячи человек и 2,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9280 человек и 1190 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9620 человек и 1605 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8745 человек.
Кроме того сообщается, что КПВВ «Гнутово» закрыто на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора «Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь» не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля.
Также по решению командующего ООС временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка», что связано с обстрелом подразделениями НВФ дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно.
Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме.
Сегодня утром на въезд и выезд в КПВВ «Майорское» находилось 30/10 транспортных средств, а в КПВВ «Новотроицкое» — 20/85.
Теги: Донбасс, граница, транспорт, пункт пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, НВФ, ООС
- У донбасских КПВВ утром 9 марта зафиксированы небольшие очереди
- Ситуация на КПВВ Украины: самая маленькая очередь на «Майорске»
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29.03.2019
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26.03.2019
- Ситуация в пунктах пропуска утром 05.03.2019
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.2019
- В ОРЛО взорвался «Урал» с боеприпасами членов НВФ 10:08
- ВСУ под огнем артиллерии РФ понесли потери и моментально "наказали" врага - на фронте стало очень "горячо"09:52
- Ситуация на КПВВ Украины: на КПВВ «Новотроицкое» очередь09:28
- Огромный взрыв у боевиков "ЛНР" напугал Первомайск: "Так мощно жахнуло, зарево на все небо и горит посадка". ВИДЕО09:12
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения 08:50
- В сети опубликовали свежее фото «Донбасс Арены» 08:11
- Обострение на Донбассе: потери понесли и ВСУ, и боевики07:29
- Обстрелы на Донбассе: боевики снова применили тяжелые вооружения22:31
- Соцсети: Тяжелобольной Пасечник уходит: впервые "ЛНР" может возглавить женщина-сепаратистка: фото "нового главаря"22:04
- В ОРДО «за утрату доверия» лишили полномочий «депутата ДНР»19:42
- В ОРЛО взорвался «Урал» с боеприпасами членов НВФ 10:08
- ВСУ под огнем артиллерии РФ понесли потери и моментально "наказали" врага - на фронте стало очень "горячо"09:52
- Ситуация на КПВВ Украины: на КПВВ «Новотроицкое» очередь09:28
- Огромный взрыв у боевиков "ЛНР" напугал Первомайск: "Так мощно жахнуло, зарево на все небо и горит посадка". ВИДЕО09:12
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения 08:50
- Жириновский: Норкин умирает из-за Украины, он настолько ее ругал, что ему стало плохо08:28
- В сети опубликовали свежее фото «Донбасс Арены» 08:11
- Гороскоп на 7 апреля: Овнам нужен отдых, а Весы вернутся в прошлое07:48
- Обострение на Донбассе: потери понесли и ВСУ, и боевики07:29
- Обстрелы на Донбассе: боевики снова применили тяжелые вооружения22:31
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины08:52
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе
- Чем болен Порошенко: психиатр огласил диагноз