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Архив - Донецкая область

В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната

07.04.2019 16:48
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В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната

Вчера, 6 апреля, в Никольском районе Донецкой области 63-летний мужчина нашел гранату, которая взорвалась у него в руках.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передают novosti.dn.ua.

«63-летний житель Федоровки нашел боеприпас возле села и решил вместе с товарищем испытать ее. Светошумовая граната взорвалась у мужчины прямо в руках. С тяжелыми повреждениями пострадавшего госпитализировали в больницу», - говорится в сообщении.

Взрыв произошел возле местного водоема. На месте работала следственно-оперативная группа полиции. У пострадавшего диагностированы травматическую ампутацию кисти.

Предварительно факт квалифицированы по ст.15, ст.115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай).



Теги: Донбасс, Донецкая область, мужчина, полиция, взрыв, граната, госпитализация, больница
 
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