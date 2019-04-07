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В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната
07.04.2019 16:48
Вчера, 6 апреля, в Никольском районе Донецкой области 63-летний мужчина нашел гранату, которая взорвалась у него в руках.
Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передают novosti.dn.ua.
«63-летний житель Федоровки нашел боеприпас возле села и решил вместе с товарищем испытать ее. Светошумовая граната взорвалась у мужчины прямо в руках. С тяжелыми повреждениями пострадавшего госпитализировали в больницу», - говорится в сообщении.
Взрыв произошел возле местного водоема. На месте работала следственно-оперативная группа полиции. У пострадавшего диагностированы травматическую ампутацию кисти.
Предварительно факт квалифицированы по ст.15, ст.115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай).
Теги: Донбасс, Донецкая область, мужчина, полиция, взрыв, граната, госпитализация, больница
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