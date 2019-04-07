В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника

07.04.2019 22:10

В Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы Киева доставили вертолетом пограничника раненого на КПВВ Марьинка.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Офицер-пограничник 5 апреля, в результате снайперского обстрела на КПВВ Марьинка получил ранение в ногу.

«Военнослужащий сразу был доставлен в местную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, впоследствии он был перемещен в военный госпиталь ВСУ.

Вчера, во взаимодействии с ВСУ, офицер вертолетом ВСУ доставлен в г. Харьков, а оттуда уже пограничным вертолетом эвакуирован в г. Киев», — говорится в сообщении.

Сейчас состояние здоровья пограничника стабильное, угрозы жизни нет.