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В Крыму отправили в кому, а потом и на тот свет спецназовца "ДНР" Паштета - громкие подробности
07.04.2019 11:30
В аннексированном Крыму забили до смерти террориста "ДНР" по кличке Паштет. Наемник умер 3 апреля.
О смерти Паштета в Крыму рассказал в Twitter блогер под ником "1й АНТИреспубликанский", передает "Диалог.UA".
Отдых в аннексированном Крыму для террориста "ДНР" Павла Буденкова по кличке Паштет закончился печально.
"Поехал отдыхать в Крым. Там начал хвастаться своим "боевым опытом" и медалями, но местные не оценили его "заслуг" и жестко от****или", - рассказал блогер. По его данным, в драке спецзназовец "ДНР" получил тяжелую травму и впал в кому. Выкарабкаться террористу не удалось. Пролежав неделю в коме, он умер. Случилось это в минувшую среду, 3 апреля. Паштету было 26 лет. "Пополнил бригаду "Каспер"" - отметил "1й АНТИреспубликанский".
Теги: Донбасс, Крым, драка, наемник, спецназ, умерший, ДНР
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