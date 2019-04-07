- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку19:40
- В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната16:48
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры16:01
- Как ночуют на КПП «ДНР» те, кто не успел проехать15:49
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ15:12
- Марьинку заминировали14:31
- Беспилотник ОБСЕ снова «ГЛУШИЛИ» над Донбассом14:13
- Как переселенцам с Донбасса и Крыма получить нужную помощь: важные пояснения13:52
- Известный волонтер попала под обстрел на Донбассе13:12
В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
Ролик взорвал соцсети, пользователей также возмутило то, что рядом с оккупантом лежало оружие.
Пьяного боевика, который распивал водку и "отдыхал" на одной из детских площадок оккупированного Луганска, в Twitter опубликовал блогер Vitauskas, передает "Диалог.UA".
Видео сняла одна из местных жительниц, на ее присутствие наемник "ЛНР" поначалу никак не реагировал. "Если бы на детских площадках не валялись пьяные русские "освободители", то здесь бы уже валялись разнузданные солдаты агрессивного блока НАТО!" – колко прокомментировали ролик.
"Зато без биндер", "Это лохи из ЛНР!!! У нас в ДНР сразу бы забрали на подвал", "Оружие следовало забрать, хотя бы в целях безопасности. Что может натворить пьяный террорист, возможно, "откинувшийся" намедни из МЛС у себя на родине ?" " Лицо новососсии, Путин ими, наверное, гордится", "В Луганске такое сплошь и рядом, для "ЛНР" пьяная быдлота из рядов "защитничков" явление привычное", - рассказывают в комментариях.
Теги: Донбасс, Путин, НАТО, боевик, ДНР, ЛНР, пьяный, детская площадка
- Как переход Дрюк на сторону ВСУ станет началом конца для "Л/ДНР": эксперт о фиаско кураторов Путина на Донбассе
- И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"
- На Донбасс прибыла новая партия боевиков Путина: Народ готовится к хаосу
- Почему террористы активизировались на Донбассе: генерал объяснил, что нужно боевикам "ДНР/ЛНР"
- Путин хочет вернуть "ДНР/ЛНР" в состав Украины в качестве "заразной массы"
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку19:40
- На Луганщине боевики обстреляли Золотое-419:00
- Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ18:15
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО17:27
- В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната16:48
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры16:01
- Как ночуют на КПП «ДНР» те, кто не успел проехать15:49
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ15:12
- "Паспорт ЛНР" оккупанты теперь выдают только после сдачи отпечатков пальцев14:50
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО21:09
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку19:40
- На Луганщине боевики обстреляли Золотое-419:00
- В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу18:36
- Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ18:15
- На Житомирщине погибли два пенсионера сжигая сухую траву17:51
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО17:27
- Рева "обрадовал" украинцев: кто будет платить новые алименты17:11
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз20:08
- В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу18:36
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины08:52
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ