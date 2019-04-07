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В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
07.04.2019 10:52
Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая область) несовершеннолетняя девочка (15 лет) пыталась покончить с собой, спрыгнув с многоэтажки.
Об этом сообщает местная «полиция», передает donpress.com.
Инцидент произошел в Советском районе Макеевки.
Девочку нашли уже на земле — она лежала возле одного из заброшенных многоэтажных зданий. Несовершеннолетняя была жива — у нее было множество телесных повреждений.
Позднее выяснилось, что она спрыгнула с 10 этажа недостроенного дома.
Девочке сразу же вызвали неотложную помощь. Ее доставили в больницу.
По словам родственников пострадавшей, в ее поведении ничто не указывало на такие намерения. Есть версия, что к такому шагу девочку подтолкнул конфликт с друзьями.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Макеевка, травмы, полиция, суицид, конфликт, друзья, больница, девочка
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