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Архив - Донецкая область

В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения

07.04.2019 08:50
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В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения

Так называемое «МЧС ДНР» не рекомендует жителям ОРДО пoсещать донецкие кладбища «15 Застанционный» и «Ново-Игнатьeвское».

Об этом «ведомство» сообщает на своей странице в соцсети, передает donpress.com.

В «МЧС ДНР» уточнили:

«С целью защиты населения и недопущения несчастных случаев, МЧС ДНР не рекомендует посещать кладбища, которые находятся в зоне боевых действий, а именно:

— кладбищe „Ново-Игнатьевское“ („Иверское“), находящееся по адресу: Киевский район, ул. Стратонавтов;

— кладбище посeлка „15-Застанционный“, находящееся по адресу: Куйбышевский район, ул. Стратонавтов».

Отмечается, что эти клaдбища находятся в непосредственной близости от линии разграничения сторон, поэтому посещать их опасно из-за возможного наличия неразорвавшихся снарядов и мин на их территориях.



Теги: Донецк, Донбасс, закрытие, кладбище, МЧС, ДНР, мины, соцсети
 
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