Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ

07.04.2019 15:12

Боевики "ДНР" продолжают заявлять о планах включения оккупированной части Донбасса в состав России.

На своей странице в социальной сети российский наемник Борис Борисов из Москвы заявил о планах учреждения "общереспубликанского референдума" в "ДНР" 11 мая 2019 года, на котором должны вынести вопрос вхождения "ДНР" в состав России, передает dialog.ua.

Российский наемник хочет организовать голосование, а также учредить "дистанционное голосование сроком до 11 июня 2019 года, учитывая репрессии в ДНР, оккупацию 70% территории ДНР и более 2 миллионов жителей ДНР, выехавших за ее пределы". Украинцы в социальных сетях подняли на смех заявление российского наемника, насмехаясь над его планами.