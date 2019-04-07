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Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
07.04.2019 15:12
Боевики "ДНР" продолжают заявлять о планах включения оккупированной части Донбасса в состав России.
На своей странице в социальной сети российский наемник Борис Борисов из Москвы заявил о планах учреждения "общереспубликанского референдума" в "ДНР" 11 мая 2019 года, на котором должны вынести вопрос вхождения "ДНР" в состав России, передает dialog.ua.
Российский наемник хочет организовать голосование, а также учредить "дистанционное голосование сроком до 11 июня 2019 года, учитывая репрессии в ДНР, оккупацию 70% территории ДНР и более 2 миллионов жителей ДНР, выехавших за ее пределы". Украинцы в социальных сетях подняли на смех заявление российского наемника, насмехаясь над его планами.
Теги: Россия, Донбасс, голосование, референдум, ДНР, боевики, соцсети
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