ВСУ под огнем артиллерии РФ понесли потери и моментально "наказали" врага - на фронте стало очень "горячо"

07.04.2019 09:52

На линии фронта на Донбассе очередное обострение. Террористы обрушили на ВСУ огонь со всех орудий. Потери у обеих сторон.

Последними новостями с войны поделился в Facebook штаб Операции объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".

По данным штаба, в субботу, 6 апреля, террористы аж 14 раз атаковали позиции ВСУ практически по всей линии фронта. 7 из них были с применением тяжелой артиллерии (калибра 120 и 82 мм), запрещенной "Минском". "Горячее" всего было в зоне ответственности ОТГ "Восток", куда пришлось аж 10 обстрелов. Под огнем вражеских БМП, гранатометов и пулеметов оказались Авдеевка, Павлополь, Пески, Широкино, Опытное, Старогнатовка, Авдеевка, Чермалык и Красногоровка. 4 атаки пришлись на зону ответственности группы ООС "Север". Огонь оккупант обрушил на Зайцево, Золотое-4, а также хутор Вольный. В результате этих обстрелов ВСУ понесли потери - погибли 2 защитника Украины. Бойцы ООС сразу же наказали врага за гибель побратимов. В результате "ответок" 3 террориста были ликвидированы, еще один с тяжелой травмой госпитализирован. Отмечается, что и глубокой ночью враг не успокоился. С начала суток 7 апреля под огнем его гранатометов оказалось Широкино. К счастью, защищающие город бойцы ООС в результате этой атаки остались невредимы. Тем не менее, ответный удар они нанесли и сейчас уточняют потери у врага.