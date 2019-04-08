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Блокпосты ОРДО: в «Еленовке» огромное число людей и машин, «Марьинка» и «Гнутово» закрыты
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах в Донецкой области большие очереди собрались на Мариупольском направлении на КПП «Еленовка», из-за того, что закрыты КПВВ на «Гнутово» и «Марьинке». Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
По словам людей, на Бахмутском направлении сегодня утром зафиксировано 140 автомобилей и около 30 человек:
«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:30, 140 автомобилей, 36 — автобусов и микроавтобусов, до 30 человек пешей очереди».
На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил люди ждут, что украинская сторона откроет КПВВ, однако, многие сообщают, что КПВВ не будет работать еще 2 дня:
«Блок пост закрыт. Только вернулись.Говорят еще не будет работать 2 дня»
«Закрыт. И говорят что еще на два дня. Еду оттуда»
Так, в Еленовке на Мариупольском направлении с утра собрались огромные очереди, которые начали собираться еще в 05:30:
«Еленовка на 8−20 до рынка, льгота 50+
Еленовка, очередь на автомагазин заканчивается»
«В 5.30 основная очередь уже до церкви была»
«Еленовка с Донецка, льгота до 2 туалета, основная до школы»
«Новотроицк в обе стороны пусто. Пешая въезд и выезд — людей прилично»
«Еленовка въезд и выезд людей и машин тьма!»
На КПП «Станица Луганская» не большая очередь около 50 человек:
«Сегодня 8.04 в 7−40 на автовокзале в очереди не больше 50 человек, удивительно! Касса работает 4−45---17−00.Первый автобус в 5−10. Такси вниз, до перехода-200 р. с человека, с 50-лет — 100 р»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Марьинка, Еленовка, Гнутово, ОРДО
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