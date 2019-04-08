Матиос рассказал о серьезном происшествии с бойцом ВСУ

08.04.2019 21:00

В последних числах марта в зоне ООС украинский военный в состоянии алкогольного опьянения взорвал блиндаж во время ссоры. Об этом сообщил чрезвычайном происшествии главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

В частности, он отметил:

«Ссора привела к тому, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выдернул чеку и кинул гранату в тот же блиндаж, где сам находился. Сам при смерти, один убитый, второй — раненый».

По его словам, нередко причиной небоевых потерь ВСУ становятся ДТП, неосторожное обращение с оружием, спиртные напитки, болезни, суициды и отношения не по Уставу. Также, Матиос добавил, что психологическое состояние бойцов ВСУ, несущие службу на Донбассе, усугубляется принятием алкоголя и работой иностранных спецслужб, поставляющих им наркотики. Матиос добавил:

«Наркотики поставляют организованными группами местные жители, проживающие на неподконтрольной украинским властям территории».

Источник: https://donpress.com