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Архив - Донецкая область

На Донбассе из-за обстрела боевиков поврежден газопровод высокого давления

08.04.2019 21:15
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На Донбассе из-за обстрела боевиков поврежден газопровод высокого давления

В пгт. Южное Донецкой области во время обстрелов повредили газовую трубу. Об этом сообщила начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал, передает УНН.

"В главное управление 7 апреля в 19.50 поступила информация о повреждении газопровода высокого давления диаметром 50 мм по адресу Торецкий городской совет пгт. Южное", - сообщила Бахал.

По ее словам, сотрудники Торецкого отделения Управления газового хозяйства в 19.50 осуществили выезд на место происшествия и провели ремонтные работы поврежденного участка газопровода без отключения от газоснабжения.

"Признаков пожара на месте происшествия не обнаружено, информации о погибших и пострадавших в главное управление не поступало. От главного управления силы и средства не привлекались", - отметила Бахал.

Она добавила, что повреждение произошло вследствие ведения боевых действий.

Сейчас, по словам Бахал, газоснабжения ведется в нормальном режиме.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, газ, обстрел, боевики
 
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