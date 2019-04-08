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«Полный беспредел, мы тут выживаем»: что происходит в школах Луганска
В школах захваченного гибридной армией РФ Луганска не хватает учителей, а замены уроков оккупанты перестали оплачивать.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в городе.
"Мы тут выживаем, очень тяжело, над людьми просто издеваются. В школах Луганска - полный беспредел! Много учителей болеют, не выдерживают нагрузки, попадают в больницу в обморочном состоянии, замены не оплачиваются", - отметил один из преподавателей Александр, чье имя изменено в целях безопасности.
По его словам, в итоге уроки не проводятся вообще. "И дети идут к третьему, четвертому уроку. Образование в Луганске поползло вниз", - считает учитель.
Другой собеседник добавил, что 20-30% учителей в старшем звене по состоянию на 8 апреля болеют.
"И их никто не заменяет. Люди на последнем издыхании, у них нет сил вообще, кадров нет, а молодежь не идет в школу работать", - объяснил он.
Источник добавил, что в среднем зарплата учителя составляет примерно 7-8 тысяч рублей (3,5-4 тысячи гривен, - ред.).
"Ранее хоть замены оплачивались, было выгодно, потому что дополнительный заработок шел, какую-то копейку зарабатывал, а сейчас этого просто нет", - уточнил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Луганск, школа, ЛНР
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