Только с родителями: В Донецке обсуждают выдачу «паспортов» 14-летним

08.04.2019 13:00

В неподконтрольном украинским властям Донецке «паспорт ДНР» оформить 14-летние дети могут только с родителями. При этом в «паспортных столах» сохраняются огромные очереди. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Так, согласно «указу», подписанному «главой ДНР» Денисом Пушилиным, «паспорт обязаны иметь все граждане ДНР, достигшие возраста 14 лет и постоянно проживающие на территории ДНР».

Жители Донецка отмечают, что получение «документа» связано с рядом сложностей, в числе которых необходимость прийти с родителями и огромные очереди.

«Коллеге на работу позвонила дочь-школьница, говорит, нужно срочно ехать и получать паспорт с родителями, или оформлять, мы не поняли. Девочке 15. Кто что знает по срокам, зачем родители, о штрафах», – пишет Галина.

Дончане проясняют ситуацию, делясь информацией: