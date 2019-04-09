«Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов

09.04.2019 22:41

Артиллеристы из состава Объединенных Сил оттачивают боевое мастерство во время регулярных тренировок.

Украинские «Акации» в случае необходимости готовы расцвести «огненными цветами», сообщили в пресс-службе штаба ООС в Facebook.

По информации пресс-службы, учения проводятся два раза в неделю с участием каждой артиллерийской батареи 2С3 «Акация». В районе проведения операции ООС за линией отвода тяжелого вооружения осуществляется:

практическая отработка марша,

развертывание в районе новых боевых огневых позиций,

подготовка исходных данных для стрельбы,

маневры самоходных артиллерийских установок в районе развертывания с последующим перемещением на другие огневые позиции.

«Это тяжелый труд офицера и солдата, цель которого — всегда иметь наготове сотни стволов 152 мм калибра под названием „Акация“», — сказано в публикации.