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«Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов
Артиллеристы из состава Объединенных Сил оттачивают боевое мастерство во время регулярных тренировок.
Украинские «Акации» в случае необходимости готовы расцвести «огненными цветами», сообщили в пресс-службе штаба ООС в Facebook.
По информации пресс-службы, учения проводятся два раза в неделю с участием каждой артиллерийской батареи 2С3 «Акация». В районе проведения операции ООС за линией отвода тяжелого вооружения осуществляется:
практическая отработка марша,
развертывание в районе новых боевых огневых позиций,
подготовка исходных данных для стрельбы,
маневры самоходных артиллерийских установок в районе развертывания с последующим перемещением на другие огневые позиции.
«Это тяжелый труд офицера и солдата, цель которого — всегда иметь наготове сотни стволов 152 мм калибра под названием „Акация“», — сказано в публикации.
Теги: Донбасс, тренировка, учения, артиллерия, ВСУ, стрельбы, ООС
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- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
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