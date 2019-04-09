Горловка приходит в упадок. Появились кадры, снятые на улицах города. ВИДЕО

09.04.2019 08:11

Временно оккупированные населенные пункты Донецкой области всё больше приходят в упадок и запустение. Во временно оккупированной Горловке многие здания, даже в центре города, стоят полуразбитые, дороги в ужасном состоянии.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированной Горловки с болью и тоской смотрят на то, как оккупационные «власти ДНР» и боевики «ДНР» планомерно уничтожают город. Громким заявлениями главарей оккупационных «властей» уже никто не верит. Многоэтажные здания, в которых раньше были офисы и отделения банков, стоят с выбитыми окнами, офисы пусты, двери заколочены «подручными средствами». Местами в городе стоят пустые ржавые бигборды. Дороги в ямах и выбоинах.

Горловский блогер Михаил Светлов проехал по улицам города и снял видео. Суть происходящего в городе охарактеризована одной меткой фразой «Жизни нет. Есть „жиза“…».