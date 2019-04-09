КПВВ «Марьинка» возобновит свою работу 10 апреля

09.04.2019 21:18

КПВВ «Марьинка» будет открыт 10 апреля и начнет работу в штатном режиме с 07:00.

Такое решение принял генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

В связи со сложившейся ситуацией на пункте въезд-выезда «Марьинка» были выслушаны доклады заместителя Командующего ОС по вопросам применения сил и средств Госпогранслужбы Украины и начальника отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины о результатах разминирования. По результатам слушаний Командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение об отмене режима «Красный» и открытии КПВВ «Марьинка» 10 апреля с 07.00.

«Предостерегаем врага, в случае провокаций, создания опасности для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения через любые КПВВ, реагирование Объединенных сил будет быстрое и адекватное», — сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 5 апреля около 14:00 «Марьинка» была обстреляна со стороны неподконтрольной Украине территории. В результате пулевое ранение получил один украинский пограничник. В связи с этим пропуск граждан через КПВВ был временно приостановлен.