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Кремль не планирует вести диалог с Зеленским
09.04.2019 15:30
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае победы на выборах кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому для мира на Донбассе нужно вести диалог не с Москвой.
Как сообщают Новости Донбасса, в Кремле в очередной раз сделали акцент на том, что «Москва не является стороной этого конфликта, это внутриукраинский конфликт».
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Кремль, диалог
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