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На Донбасс поставили Harris для украинских ВС
Сегодня стало известно о том, что ВСУ начали использовать современные системы военной радиосвязи типа Harris. Многим известно, что отечественных аналогов этой техники пока ещё не существует.
Система военной радиосвязи типа Harris – это самая современная помехоустойчивая связь. К примеру, в последних моделях семейства FALCON III применяется новый алгоритм шифрования уровня Top Secret, который абсолютно не поддается взлому. Кроме того, осуществить перехват или подавить такие радиостанции невозможно. Важно отметить, что эти коротковолновые американские радиостанции – сущая головная боль для России, передают news.dn.ua.
Ещё совсем недавно высокая стоимость станций и расходников к ним ограничивали объем поставок и возможности применения для ВСУ, но обострение ситуации на оккупированных территориях Донбасса стало неким коммуникатором и, в свою очередь, решило этот вопрос.
Ранее неоднократно проходила информация о том, что ультракоротковолновые харрисы, также поставленные в заметном количестве, широкого распространения не получили из-за отсутствия ретрансляторов. Тем не менее, сегодня эта проблема уже решена. От командиров и бойцов 35-й отдельной бригады морской пехоты, созданной всего год назад, уже слышны восторженные отзывы о процессе эксплуатации.
В бригаде уже прошла апробацию и интегрирована объединенная тактическая радиосистема: она объединяет различные типы радиостанций в единую защищенную шифрованную сеть. Командование, в свою очередь, указывает на главное преимущество этих систем — невозможность перехвата и подавления РЭБом РФ, что особенно актуально сейчас во время конфликта на Донбассе.
Хотелось бы напомнить, что с начала российской агрессии на Донбассе Вооруженные силы Украины получили от США почти десять тысяч единиц военно-технической помощи. Также президент США Дональд Трамп попросил Конгресс дополнительно выделить 500 миллионов долларов на борьбу с агрессивными действиями России.
Теги: Россия, США, Донбасс, радио, связь, Дональд Трамп, ВСУ
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