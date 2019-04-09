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Архив - Донецкая область

На Донбассе погиб от обстрела боевиков воин ВСУ Николай "Механ" Неживой

09.04.2019 07:48
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На Донбассе погиб от обстрела боевиков воин ВСУ Николай "Механ" Неживой

В понедельник, 8 апреля, боевики восемь раз открывали огонь в районе ООС, в результате которого погиб один боец и один военнослужащий погиб.

Такое сообщение сделала пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Четыре обстрела террористы совершили, применяя запрещенное оружие, передает "Диалог.UA".



Теги: Донбасс, оружие, гибель, обстрел, боевики, ВСУ, соцсети, ООС
 
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