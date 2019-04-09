На Донбассе погиб от обстрела боевиков воин ВСУ Николай "Механ" Неживой

09.04.2019 07:48

В понедельник, 8 апреля, боевики восемь раз открывали огонь в районе ООС, в результате которого погиб один боец и один военнослужащий погиб.

Такое сообщение сделала пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Четыре обстрела террористы совершили, применяя запрещенное оружие, передает "Диалог.UA".