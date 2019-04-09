На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет

09.04.2019 21:52

На Донбассе ликвидирован террорист "ДНР" Андрей Манченко, которого террористы завербовали в несовершеннолетнем возрасте.

О гибели боевика рассказал в Twitter блогер, известный под ником Necro Mancer, передает "Диалог.UA".

Житель оккупированной Горловки Андрей Манченко погиб на Донбассе сегодня, 9 апреля. По предварительным данным, он был ликвидирован "на боевых" украинскими военными.

"Почти мальчик, 18 лет", - плачутся в соцсетях сепаратисты. Они уверяют, что тот был ярым поклонником "русского мира" и даже якобы "приписал себе год", чтобы вступить в ряды "ДНР". Последнее заявление уже разгромили в соцсети. Они напомнили, что при найме в группировки "ДНР" боевикам приходится сдавать целую кучу документов, включая ксерокопию паспорта. Кроме того, всех новичков проверяет "МГБ". Версия о том, что Манченко скрыл свой возраст выглядит несостоятельной. Более вероятно, что "ДНРовцы" завербовали несовершеннолетнего в свои ряды. И это, к сожалению, далеко не единственный подобный случай в "народной республике".