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Архив - Донецкая область

На КПВВ «Еленовка» стало плохо женщине

09.04.2019 13:38
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На КПВВ «Еленовка» стало плохо женщине

На неподконтрольной Украине территории Донетчины, на КПП «ДНР» в Еленовке, стало плохо пожилой женщине. Об этом сообщает «пресс-центр МЧС ДНР», пишет ДонПресс.
По данным «ведомства», 8 апреля помощь медиков понадобилась женщине 1936 года рождения, в связи с резким ухудшением самочувствия. В «МЧС ДНР» отметили, что после оказания первой помощи она была госпитализирована в горбольницу неподконтрольного Украине Докучаевска.



Теги: Донбасс, женщина, скорая помощь, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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