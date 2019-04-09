Нет врачей, зарплат и муки: жители "Л/ДНР" пожаловались на нищенскую жизнь

09.04.2019 14:31

На оккупированной территории Донецкой и Луганской области с конца прошлого года наблюдается дефицит продуктов. Еще в декабре местные жители стали сообщать в соцсетях, что в магазинах резко подорожал хлеб. Основная причина – отсутствие зерна. Правда, люди подозревают, что зерно просто придержали для того, чтобы взвинтить цены.

Жители оккупированных территорий рассказывают, что не хватает детских врачей, многие просто уехали. Втридорога приходится платить за одежду, обувь, продукты. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Пропали мука и крупы

Жители оккупированного Донбасса жалуются, что в местных магазинах невозможно отыскать муку.

"Пошла закупить муки, Пасха же на носу, а муки нет! Это же специально все сделали, потому что сейчас как раз люди будут покупать все на выпечку", – возмущается пенсионерка из Донецка Валентина Ильинична.

Еще в сентябре в так называемой Л/ДНР подконтрольные боевикам "СМИ" сообщали, что на предприятиях по производству хлеба образовался дефицит муки. А также указывали на причину – местные производители зерна не хотели продавать его, поскольку их не устраивала закупочная цена, они посчитали ее слишком низкой. Поэтому уже в ноябре хлеб тут подорожал на 30%.

А в декабре оккупационные власти Донбасса собирались дополнительно закупить зерно в так называемый госрезерв, чтобы не было дефицита. Вместо этого в магазины стали меньше завозить социального хлеба по фиксированной цене, вместо 30% об всего объема теперь привозят только 7%.

Сейчас жители оккупированных территорий подозревают, что все зерно вывезли в Россию, где платят больше. А к ним завозят муку оттуда, намного дороже местной.

"Исчезла мука высшего сорта. Нашей муки "Урожай", "Еленовская" вообще нет на прилавках, только российская, которая по качеству намного хуже, стоит 33 руб. И круп стало намного меньше, макароны тоже дефицит, нормальные макароны приходится искать", – жалуется нам жительница Донецкой области Светлана Кравченко.

"У нас в Донецке проблемы не только с мукой. Я в "Семерочку" пошел, хотел взять на развес рис и гречку, так дешевле. А там ничего нет. Рис какой-то грязный, мелкий. В "Амсторе" вообще ничего нет уже давно. Нет и муки на развес, а в пачках стоит российская по 38 руб., хотя раньше была по 28 руб. Спросил у продавцов, что происходит? Они говорят, что во всем городе так, на складах ничего нет", – рассказал пенсионер Владимир Прохоренко.

По его словам, такая же ситуация в Докучаевске, где живут его родственники.

Из-за того, что у жителей оккупированных территорий мало денег, в Донецке закрывается супермаркет "Амстор".

"В этих магазинах полки уже давно пустые, торговать им нечем. В одном районе этот магазин уже пару месяцев типа на ремонте, и когда откроется, никто не знает. У людей нет денег много покупать, берут самое необходимое, а на базаре дешевле", – считает молодая мама Виктория.

В последнее время исчезла и белокачанная капуста. Говорят, запасы закончились, купить можно только у сельских жителей на базарах. "На рынке капуста стоит 70-75 руб., а плохую, подгнившую могут продать по 50 руб. Это дорого, конечно", – говорит Виктория.

Раздают паспорта?

Во время первого тура выборов часть жителей неподконтрольной территории собиралась ехать голосовать. Однако, как сообщали в соцсетях, очереди на пропускных пунктах стали слишком длинными.

"Не пускали как с одной стороны, так и с другой. Проверяли все очень медленно, явно тянули время. Видимо, наши голоса не очень-то и нужны", – говорит в беседе с нами Владимир Прохоренко.

Ходили слухи, что после выборов жителям "Л/ДНР" в обмен на украинские паспорта будут выдавать российские. Это люди трактовали по-разному. Одни даже думали, что их хотят "присоединить" к России, как Крым. Однако разговоры так и остались разговорами.

"Никто никаких российских паспортов нам не раздавал. У кого есть украинские, они с ними могут хоть куда-то поехать. А с "днровскими" разве что в Крым и Россию. То же самое с поступлением в вуз, поступать можно либо тут, либо в России. Правда, говорят, что даже в Киеве с таким паспортами можно устроиться на работу. Но фирма должна быть родом с Донбасса, тогда там к нам хорошо относятся и берут", – рассказывает Виктория.

Уехали врачи, заводы работают наполовину

Сами жители неподконтрольных территорий рассказывают, что даже в Донецке не хватает врачей.

"Элементарно нет детского эндокринолога. Есть такой специалист в районе шахты "Засядько", женщина работает в больнице. Но к ней выстраивается огромная очередь. Легче раз в полгода поехать в Киев в институт эндокринологии и пройти обследование. Недавно уволился и уехал очень хороший врач-гинеколог. Получил предложение работать в частной клинике в столице, так что жителям Киева повезло, он принимал самые сложные роды. Да многие наши врачи сейчас в Киеве, Днепре на хороших должностях. И медсестры, кто смог, уехали, некоторые за границу подались", – рассказала медсестра Анастасия Олеговна.

Найти работу с достойной зарплатой на неподконтрольной территории все так же сложно.

"У меня сестра в 2014 приехала к нам в Харьков, вдвоем с мужем зарабатывали до 2 тысяч долларов. Но год назад решили снова возвращаться в свой Донецк, мол, там жизнь наладилась. Теперь с трудом зарабатывают 8 тысяч гривен на двоих, но вернуться уже не могут", – отметила харьковчанка Ирина Васильевна.

"Металлургические, химические, добывающие предприятия работают, но частично, потому что нет сырья и рынков сбыта. Тот же Харцизский трубный, Енакиевский, Ясиноватский коксохим, Макеевкокс – работают, но нет сырья, зависят от метзаводов. Зарплаты там, конечно, не те, что были до войны, да и с чего платить. На некоторых заводах действительно зарплату выдают продуктами. Но для некоторых и это какая-то надежда на выживание. Да и сам Донецк, можно сказать, мертвый город. Крупные гостиницы и бизнес-центры стоят пустые, магазины закрыты. Смогут ли все восстановить, если Донбасс вернется в Украину? Не знаю. Аэропорт разбит, тепловозы порезали на металл, мелкие производства разворовали", – с болью говорит в беседе с нами пенсионер Валентин Павловский.