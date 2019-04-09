Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Нос»

09.04.2019 08:52

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, в ночь с 6 на 7 апреля ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Нос».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, в ночь с 6 на 7 апреля 2019 года в районе временно оккупированной Горловки ликвидирован боевик «ДНР» Родный Евгений Геннадьевич с позывным «Нос». О Родном известно, что он родился в Горловке 28 декабря 1985 года.