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Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Нос»
09.04.2019 08:52
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, в ночь с 6 на 7 апреля ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Нос».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает источник, в ночь с 6 на 7 апреля 2019 года в районе временно оккупированной Горловки ликвидирован боевик «ДНР» Родный Евгений Геннадьевич с позывным «Нос». О Родном известно, что он родился в Горловке 28 декабря 1985 года.
Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, боевик, ДНР, потери
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