Главная / Новости / Донецкая область / Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе
Последние новости раздела
- Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе10:49
- На вооружение подразделений ОТГ «Восток» поступили новые образцы ударных БПЛА «Bayraktar TB-2»10:33
- «В здоровом теле — здоровый дух!»: горловчан собрали на общегородскую зарядку 09:50
- В прифронтовой зоне Донетчины открыли новое отделение Ощадбанка09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 09.04.201909:25
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Нос»08:52
- Горловка приходит в упадок. Появились кадры, снятые на улицах города. ВИДЕО08:11
- На Донбассе погиб от обстрела боевиков воин ВСУ Николай "Механ" Неживой07:48
- На Донбассе ВСУ отомстили за смерть побратима: семь оккупантов уничтожены07:29
- «Мэр» Горловки стал «президентом»21:34
Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе
09.04.2019 10:49
В сети показали очередные доказательства того, что украинским войскам на Донбассе противостоят граждане России.
Так, на своей странице в Facebook Назар Ильницкий опубликовал серию снимков упаковок с товаров, которые были произведены в России, передает apostrophe.ua.
Все они были обнаружены на территориях, освобожденных недавно от оккупантов.
"Пока "молодая республика" празднует 5 годовщину своего существования, наши воины вернули еще километр украинской территории.
На фото яркий пример и подтверждение того, что "россиян на Донбасс нет", - написал он под снимком.
Теги: Россия, Донбасс, россияне, фото, товар, ВСУ, доказательство, соцсети
Читайте также:
- Прячут еду: в сети показали странное фото магазина в Крыму
- Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- Бронетехника и топливные вагоны: В Сети появились фото "гумконвоя" в Ростове-на-Дону, который готовится к отправке на Донбасс
- Путину не удалось переубедить Трампа: США дают $200 млн на оружие для ВСУ - подробности
- Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе10:49
- На вооружение подразделений ОТГ «Восток» поступили новые образцы ударных БПЛА «Bayraktar TB-2»10:33
- «В здоровом теле — здоровый дух!»: горловчан собрали на общегородскую зарядку 09:50
- В прифронтовой зоне Донетчины открыли новое отделение Ощадбанка09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 09.04.201909:25
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Нос»08:52
- Горловка приходит в упадок. Появились кадры, снятые на улицах города. ВИДЕО08:11
- На Донбассе погиб от обстрела боевиков воин ВСУ Николай "Механ" Неживой07:48
- На Донбассе ВСУ отомстили за смерть побратима: семь оккупантов уничтожены07:29
- «Мэр» Горловки стал «президентом»21:34
- Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе10:49
- На вооружение подразделений ОТГ «Восток» поступили новые образцы ударных БПЛА «Bayraktar TB-2»10:33
- Россия показала стреляющий дровами танк: курьезные кадры и реакция сети. ВИДЕО10:12
- «В здоровом теле — здоровый дух!»: горловчан собрали на общегородскую зарядку 09:50
- Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на футбольгом поле (ВИДЕО)09:40
- В прифронтовой зоне Донетчины открыли новое отделение Ощадбанка09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 09.04.201909:25
- Skoda начала дорожные тесты своего городского электромобиля09:20
- Гороскоп на 9 апреля: у Рыб сбудуться мечты, а Стрельцам нельзя бросать работу09:11
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Нос»08:52
- Опасные отеки: причины появления и способы лечения22:39
- Стальные нервы: кто из знаков Зодиака непробиваемый20:38
- Как быстро похудеть без диет: советы экспертов19:30
- Аллергологи предупреждают о повышенной концентрации пыльцы в воздухе15:45
- Доступное правосудие: бесплатная правовая помощь для всех15:30
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака09:03
- Секретные ингредиенты в Кока-Коле, узнав о которых, вы перестанете ее покупать08:30
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- Россия закрывает Крымский мост
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе