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Архив - Донецкая область

Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

09.04.2019 20:22
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Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

С начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, из них пять раз – с применением запрещенного "Минском" вооружения. Также боевики вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял наши опорные пункты:
из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов – у села Павлополь.
дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Авдеевка;
из ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Гнутово.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил:
из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Катериновка;
из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новоалександровка;
дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия – в районе поселка Золотое-4.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются, заявили в штабе ООС.



Теги: Донбасс, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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