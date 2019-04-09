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Прощальная записка несовершеннолетнего мариупольца мобилизовала патрульные наряды
Правоохранители Центрального отдела полиции Мариуполя сообщили, что парень написал родителям прощальную записку и исчез из дома.
Захватив личные вещи, деньги из семейного бюджета и паспорт, исчез 17-летний мариуполец, пишет mrpl.city
«С просьбой найти сына в полицию обратилась жительница Левобережного района. Женщина рассказала, что утром ее сын якобы отправился на учебу, но когда она вернулась домой, то поняла, что несовершеннолетний сын убежал. На поиски парня были направлены оперативники и ювенальные полицейские Левобережного отделения полиции, а также все наряды патрульных», - сообщили в полиции.
Была проведена отработка прилегающей территории, местных заведений, железнодорожного и автовокзалов. Полицейские опросили друзей и знакомых юноши.
«В ходе проведенных неотложных розыскных мероприятий установлен один из знакомых парня, который, вероятно, находился вместе с несовершеннолетним беглецом. Так, шаг за шагом оперативники установили его местонахождение и узнали, что подросток находится в Запорожье. Как оказалось, парень отправился со своим знакомым на его автомобиле в соседнюю область, чтобы начать новую жизнь и не зависеть от родителей», - отметили в полиции.
Парня вернули домой и провели с ним профилактическую беседу.
Теги: Донбасс, Мариуполь, несовершеннолетний, записка, мобилизация, патрульные
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