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Архив - Донецкая область

В «ДНР» осудили «шпиона»

09.04.2019 17:07
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В «ДНР» осудили «шпиона»

Так называемый верховный суд группировки «ДНР» приговорил жителя неподконтрольной территории Донецкой области к 12 годам заключения в исправительной колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже».
Об этом сообщают Новости Донбасса



Теги: Донбасс, суд, приговор, шпионаж, ДНР
 
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