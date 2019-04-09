В «ДНР» осудили «шпиона»

09.04.2019 17:07

Так называемый верховный суд группировки «ДНР» приговорил жителя неподконтрольной территории Донецкой области к 12 годам заключения в исправительной колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже».

Об этом сообщают Новости Донбасса