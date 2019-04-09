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Архив - Донецкая область

В Мариуполе подростка спасли от самоубийства. ВИДЕО

09.04.2019 16:16
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В Мариуполе подростка спасли от самоубийства. ВИДЕО

В Мариуполе патрульные спасли 16-летнюю девушку, которая наглоталась таблеток и хотела прыгнуть с крыши многоэтажки. Девушка бегала по крыше, когда ее заметил очевидец, который и вызвал полицию.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.
Патруль прибыл на место за считанные минуты и сразу поднялся на крышу. Девушка стояла на самом краю.
"Действовать нужно было быстро, ведь малейшее промедление могло бы привести к трагедии. Патрульный немедленно бросился спасать девушку. Такая решимость полицейского помогла предотвратить возможное несчастье и уже через мгновение потерпевшая была в надежных руках инспектора", - сообщили в полиции подробности происшествия.
Позже 16-летняя девушка объяснила, что хотела покончить с собой, поскольку не находит понимания со сверстниками и родителями. Она призналась, что накануне еще и наглоталась таблеток.
Полицейские передали девушку медикам и отцу.



Теги: Донбасс, Мариуполь, спасение, подросток, самоубийство
 
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