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В рядах армии РФ на Донбассе очередные потери: ликвидирован опасный боевик из Донецка
09.04.2019 13:02
Гибридная армия Российской Федерации несет очередные потери в лице местных сепаратистов "ДНР" на временно оккупиованной части Донбасса. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" разместил новый пост о летальных потерях российско-оккупационных войск на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Вчера, 8 апреля, "бригада 200-х" пополнилась очередным бойцом. На временно оккупированном Донбассе был ликвидирован Коренюгин Владимир из Донецка
Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, ликвидация, армия, боевик
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