«В здоровом теле — здоровый дух!»: горловчан собрали на общегородскую зарядку

09.04.2019 09:50

В неподконтрольной Горловке провели акцию «В здоровом теле — здоровый дух!», приуроченную к Всемирному дню здоровья. Жителей разных районов города собрали на коллективную зарядку.

Об этом сообщает «администрация Горловки» в соцсети Вконтакте, передает donpress.com.

Мероприятие прошло вчера, 8 апреля. Сообщается, что перед зданием Горисполкома на площади Ленина собралось «около тысячи горловчан» — работники бюджетной сферы, школьники и студенты.

«Ведущий дал старт проведению общегородской зарядки. Сотрудники администрации города Горловка, школьники, студенты, преподаватели вузов и обычные прохожие под звуки ритмичной музыки, с улыбками на лицах дружно выполняли комплексы физических упражнений», — сказано в публикации.

Также к акции приобщились работники бюджетных организаций и студенты Калининского и Никитовского районов города.