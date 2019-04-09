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Архив - Донецкая область

Возле Зайцево подорвалась группа саперов, есть погибший и раненые

09.04.2019 15:15
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Возле Зайцево подорвалась группа саперов, есть погибший и раненые

Сегодня около 10:30, во время разминирования местности вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс в серой зоне возле поселка Зайцево Донецкой области произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего погиб сапер, двое его коллег ранены. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что погиб старший сапер отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда, старшина службы гражданской защиты Олег Бойцов. Кроме того, ранения получили еще два человека — старший лейтенант службы гражданской защиты Дмитрий Слепкань и старший сержант Евгений Безкоровайный.
На данный момент проводятся мероприятия по эвакуации пиротехников из серой зоны. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.



Теги: Донбасс, погибший, подрыв, саперы, Зайцево
 
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